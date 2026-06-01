Aydın'da cip şarampole devrildi; sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'da şarampole devrilen cipin sürücüsü Hüseyin Gözataş hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi
Giriş: 01 Haziran 2026 - 09:08
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
AA'daki habere göre kaza; Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Gözataş (58) idaresindeki cip, Çamköy Mahallesi Çavdarkıran mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gözataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Araçta bulunan Gülten K. (59) ile Emin Ş. (60) ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
