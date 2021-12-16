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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 27 yıl hapile aranıyodu! Firari, kitaplıktan çıktı
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27 kesinleşmiş hapis cezası vardı! "Pes" dedirten olay!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki kitaplığın arkasında yaptırdığı gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi

Son dakika: 27 yıl hapile aranıyodu! Firari, kitaplıktan çıktı
27 kesinleşmiş hapis cezası vardı! "Pes" dedirten olay!
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AA

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'de cinayet ve yağma gibi çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Sobuca Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

KİTAPLIĞIN YAPISINDAN ŞÜPHELENİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre hükümlünün bulunduğu adrese giden jandarma, arama esnasında evdeki kitaplığın yapısından şüphelendi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Kitaplığın içeriye doğru girdiğini fark eden jandarma, buradaki gizli bölmede saklanan Ö.A'yı yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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