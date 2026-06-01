Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu.

SOKAKTA FARK EDİLDİ

İHA'daki habere göre olay; Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yerde yatar vaziyette bir kişiyi fark eden mahalle sakinleri durumu Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, ölen kişinin Efeler Belediyesi’nde tahsildar olarak görev yapan Erkan Kutlu (57) olduğu tespit edildi.

Kutlu’nun cansız bedeni bölgede yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.