Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 7 kişi hakkında tahliye kararı | Son dakika haberleri

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 7 kişi hakkında tahliye kararı

        "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında mahkeme 1 ay süren duruşmanın ardından ara kararını açıkladı. 7 sanık hakkında tahliye kararı veren mahkeme, CHP'li eski başkanların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 27.02.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 kişi hakkında tahliye kararı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen duruşma saat 11.30 itibarıyla başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ile izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu.

        7 SANIĞA TAHLİYE KARARI

        Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaada 24 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamını talep etmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 ay süren yargılama sonunda ara kararını açıkladı. Beltaş Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal hakkında tahliye kararı verildi. 4 CHP’li eski belediye başkanının ise tutukluluğu devam edecek.

        GİZLİ TANIKLAR DİNLENECEK

        Ayrıca adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. İlk celsede savunması alınamayan 4 sanık hakkında ise zorla getirme kararı verildi. Gizli tanıkların da ikinci duruşmada dinlenmesine karar verildi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        İkinci duruşma için de 1 aylık süre verildi. Duruşmanın 20 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında Silivri’deki 2 No’lu Salonda görülmesine karar verilerek dava ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorumda şizofreni hastasının rehin aldığı anne ve anneannesini polis kurtardı

        Biber gazından etkilenenlerin ambulansa alınması Çorumda şizofreni hastasının rehin aldığı anne ve anneannesini polis kurtardı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte