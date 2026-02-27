İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen duruşma saat 11.30 itibarıyla başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ile izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu.

7 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaada 24 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamını talep etmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 ay süren yargılama sonunda ara kararını açıkladı. Beltaş Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal hakkında tahliye kararı verildi. 4 CHP’li eski belediye başkanının ise tutukluluğu devam edecek.

GİZLİ TANIKLAR DİNLENECEK

Ayrıca adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. İlk celsede savunması alınamayan 4 sanık hakkında ise zorla getirme kararı verildi. Gizli tanıkların da ikinci duruşmada dinlenmesine karar verildi.