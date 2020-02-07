Bakan Albayrak'tan faiz açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Faizler "düşüyor, daha da düşecek." dedi.

Bakan Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile buluşmasında kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini açıkladı.

Kredi faizlerinin yüzde 25-26 seviyesinden 10-15 seviyesine kadar gerilediğini belirten Albayrak, bu yıl belirlenen yüzde 8.5 enflasyon hedefine ulaşılacağını söyleyerek "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.