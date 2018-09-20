Yeni Ekonomi Programı'nda ekonomik büyüme, cari açık, enflasyon ve bütçe açığı temel parametrelerinde gelecek üç yıla ilişkin verilecek projeksiyon, en önemli ana başlıklar olacak. Programda ayrıca bu projeksiyonlara baz teşkil eden maliye politikası çerçevesinin detayları izlenecek.

Bakan Albayrak geçtiğimiz hafta YEP'de gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görüleceğini belirtmişti.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları;

Çok değerli hazirun hoş geldiniz. 2019 ve 2021 yılları arası bir politikalar değişiminin lansmanı için bir aradayız. Yeni Ekonomi Programı ötesinde politikalar değişikliği için buradayız. Türkiye 2012-2013 yılları arasında ekonomide başarı hikayesi yazmış ve tüm dünyanın takdirini kazanmış.

Tüm küresel ve bölgesel ekonomik zorluklara karşılık bir ekonomi programı hazıladık. Tüm paydaşların bir araya gelerek oluşturduğu bu program ilk defa bu düzeyde bu kapsamda bir YEP oldu. Türkiye ekonomisi 2002 yılından 2013 yılına kadar bir çok alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdi.

2002 yılında 3600 dolar olan kişi bakşı gelir 2013 yılında 3 katına çıktı. İhracatımız 4 kat arttı.

Reel sektörden, akademi dünyamıza kadar birçok kişinin katkı koyduğu ilk OVP oldu. 2002-2013 Türkiye ekonomisi 2002'den 2013'e kadar birçok önemli adımlar atıldı. 3600 dolar olan kişi başı gelir 3 katı arttı. 7 milyon yeni istihdam oluştu. İhracatımız 4 kat arttı.

Tüm süreçler topyekün Türkiye'yi hedef aldı. Planlanan bir dizi ekonomik yapının gerçekleşmesine izin vermedi. Biz her zaman millete gittik. Nihayet başkanlık sistemi ve 24 Haziran seçimiyle halkımızdan büyük bir yertki aldık. Ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm zorluklardan ülkemizi güçlenerek çıkarmak için bu güçlü programı hayata geçireceğiz

Ekonomimizin güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını gayet iyi biliyoruz. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız sürece küresel ekonomik ve siyasal gelişmelere karşı direncimiz en üst düzeyde olacak. Bugün sizlere açıkladığımız bu program üç ana temel üzerine oturtuldu. Birincisi dengelenme, disiplin ve değişim olarak kurguladığımız bu süreç tüm bu çerçeve ekonomimizin bazı temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden bu yıldan başlayarak ekonomik bir dengelenme yaşayacağımız yol haritasını ortaya koyuyor.

PROGRAM 5 TEMEL HEDEF ÜZERİNE KURULU

Disiplinden temel kastımız dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplin ile dengelenmesidir. Değişimde temel hedefimiz yapacağımız her politika değişiminde ihracatın artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmaktır.

Hayata geçireceğimiz politikalarla büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacağız. Programımızı 5 temel hedef ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi, istihdam ve cari açıkla bankacılık ve reel sektör alanları oldu.

Merkez Bankası elindeki tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Mali politikalar noktasında hükümetimiz toplum genelinde de bir desteğe ihtiyaç var. Yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma komitesi hayata geçirilecek.

ENFLASYON VE BÜYÜMEDE YENİ HEDEFLER

Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8 olarak belirlendi. Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesi bekleniyor.

Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranıını 2020'de yüzde 1'e yükselteceğiz. Bütçe açığı da sırasıyla 1.8, 1.9, 1.7 olarak gerçekleşecek.

Cari açığın düşürülmesi dengelenme sürecinin yaşadığı bir diğer unsur. Cari açıktaki düşüş devam edecek. Cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3, 2020'De yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,6 öngörülüyor.

KAMUDA 76 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Ülkemizin 2002 yılından beri başarı gösterdiği en önemli alan kamu maliyesi ve disiplin. Sadece 2019 yılında 76 milyar kamu kaynağı hayata geçirilecek.

İstihdam önemli başlıklardan biri. İşsizlikte 2020 sonrasında azalış göstermeye başlayacak yüzde 10,8 seviyelerine ulaşmış olacak. 2021 yılına kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturulmuş olacak. İşsizliğin 2018 yüzde 11,3, 2019 yüzde 12,1, 2020 sonunda yüzde 11,9 olması bekleniyor.

Yeni ekonomi programımız daha öncekilerden farklı aksiyonlarını sizlere vermek istiyorum. Kamu maliyesi dönüşüm ve değişim ofisi oluşturulacak. Bu ekip sürekli sahada olacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar TL'lik tasarruf sağlanacak. 16 milyar TL gelir artırımı elde edilecek. Toplam 76 milyarlık kaynak hayata geçirilecek. Kamu gelirlerini artırmak için yapısal reformları

Bir diğer önemli konu bankacılık ve reel sektör. Yaşanan tüm bu süreçler Türkiyenin içinden geçtiği önemli adımları atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın güncel mali süreçleri ve buna yönelik göstergeler Temmuz 2018 itibari ile yüzde 16.1 olarak gerçekleşmiş ve sektörümüzün çok güçlü olduğunu göstermektedir.

BANKACILIK VE REEL SEKTÖRDEKİ SORUNLAR

Ancak son dönemdeki ekonomik zorluklar nedeniyle reel sektör firmalarımızın bir çoğunun problemler yaşadığını biliyoruz. Bankacılık sektörünün güçlü yapısını sürdürmesini ve reel sektörümüzü finanse etmeye devam etmesini temin etmek bu programın önceliklerinden biridir

Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın göstergelerine baktığımızda sektörün halen güçlü olduğunu gösteriyor.

Bankaların güncel yapılarını tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışma sonucuna göre gerekli görülürse mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Türkiye Kalkınma Bankası görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılacak. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde yapılandırılacak.

VERGİ İSTİSNA VE MUAFİYETLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Vergi sistemini daha adil hale getirebilmek içni önemli adımlar atacağız. İstisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz. Vergi, prim ve alacaklara ilişkin yeniden yapılandırma hayata geçmeyecek.

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