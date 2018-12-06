Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetinin başkanlığını ise Genel Sekreter Akansel Koç yapıyor.





MEVCUT ASGARİ ÜCRET BİN 603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





Bakan Selçuk'un açıklamasından önemli notlar;

Asgari ücret çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koymakta. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek.

Daha güçlü bir ekonomik görünüme kavuşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı.

Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret her yıl yeniden belirlenmektedir. Asgari ücret tespit komisyonumuz çok önemli bir mekanizma.

16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Komisyon toplantılarıyla haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkıda bulunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum.

Asgari ücret çalışanlara belirli bir ücret düzeyinde ödeme yapmamızı sağlayan bir uygulamamız. 2018 için uygulanan bekar ve çocuksuz birisi için 1603.12 TL’dir. Vergi dilimi nedeniyle meydana gelen düşüşü kanunla önledik. AGİ’yi ilave yaparak bu durumu düzelttik. AK Parti’nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücret, 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz.



"ASGARİ ÜCRETİN NET ÜCRETİ VERGİ NEDENİYLE EKSİLMEKTEDİR"



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yaptığı açıklamada, "AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir" dedi.





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