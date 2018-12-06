Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve devleti temsilen 5’er üye görev yapıyor. Komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Bu yılki toplantılarda ilk defa işçi temsilcileri arasında asgari ücretli bir kadın çalışan da yer alacak.
Asgari ücret, bu ücretle çalışan işçilerin yanı sıra, toplumun hemen her kesimini çeşitli yönlerden etkiliyor. Türkiye’de yaklaşık 6.7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin yüzde kaç oranında artırılacağı, öncelikle bu işçileri ve ailelerini yakından ilgilendiriyor. Halen net bin 603 lira olan asgari ücret, artış oranı yüzde 20 yapılırsa bin 923 liraya; yüzde 25 yapılırsa 2 bin 3 liraya çıkacak.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE OLACAK?
Asgari geçim indirimi (AGİ) asgari ücrete göre belirleniyor. Ocak ayında uygulanacak asgari ücretin ne olacağı, tüm işçi ve memurların gelecek yıl boyunca alacağı asgari geçim indirimini de belirleyecek. Asgari ücretin son üç yıldır olduğu gibi yıllık belirlenmesi, işçi ve memurların daha yüksek AGİ almasını sağlarken, 6’şar aylık dönemler halinde artırılması AGİ’de kayıp yaratacak. Bu durumda çalışanlar yıl boyunca daha düşük AGİ alacaklar.
BORÇLANMAYI BU YIL YAPIN
Askerlik, yurt dışı ve doğum başta olmak üzere sosyal güvenlik borçlanmaları, borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanmakta olan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için bir günlük borçlanma primi 21.64 TL ile 162.36 TL arasında değişiyor. Tabandan yatırıldığında bir aylık borçlanma için bu yıl 649 lira ödemek gerekiyor.
Asgari ücret yüzde 20 oranında artırıldığında, bir çocuk için iki yıl doğum borçlanması yapan kadının ödemesi gereken tutar 15 bin 586 liradan 18 bin 703 liraya; yüzde 25 arttığında 19 bin 482 liraya çıkacak. Maliyet, 3 bin 117 lira ile 3 bin 896 lira arasında artacak.
Askerlik, yurt dışı, doğum gibi borçlanmaları bu yıl içinde gerçekleştirenler ise maliyet artışından etkilenmeyecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ ARTACAK
Herhangi bir işte çalışmayan, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanıyor. Bu yıl için 60.89 TL olan aylık GSS primi gelecek yıl, asgari ücret yüzde 20 artarsa 73 liraya, yüzde 25 artarsa 76 liraya çıkacak.
İŞSİZLİK MAAŞLARI YÜKSELECEK
İşsizlik maaşları, işçinin son dört aylık ücretinin ortalamasının yüzde 40’ı üzerinden yapılıyor. Bu yıl işsizlik maaşı en düşük 805, en yüksek bin 611 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücret yüzde 20 artarsa işsizlik maaşı 966 lira ile bin 933 lira arasına çıkacak.
ASGARİ ÜCRET MİLYONLARI HANGİ YOLLARDAN ETKİLEYECEK?
- İşçi ve işveren sosyal güvenlik primleri
- Bağ-Kur primleri
- Genel Sağlık Sigortası primi
- İşsizlik Sigortası primi
- Sosyal Güvenlik Destek Primi
- Kıdem tazminatı
- İhbar tazminatı
- Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezaları
- Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları
- Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi
- Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri
- Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması
- İsteğe bağlı sigorta primleri
- Taksici, dolmuşcu, rehber ve part - time çalışanların sigorta primleri
- İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri
- Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri
- Geçici işsizlik ödeneği
- İşsizlik maaşı
- Asgari geçim indirimi
- Evde bakım ücreti
- 65 yaş ve engelli aylığı
- Emekli aylıkları
- Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar
- Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.