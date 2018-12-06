Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve devleti temsilen 5’er üye görev yapıyor. Komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Bu yılki toplantılarda ilk defa işçi temsilcileri arasında asgari ücretli bir kadın çalışan da yer alacak.

Asgari ücret, bu ücretle çalışan işçilerin yanı sıra, toplumun hemen her kesimini çeşitli yönlerden etkiliyor. Türkiye’de yaklaşık 6.7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin yüzde kaç oranında artırılacağı, öncelikle bu işçileri ve ailelerini yakından ilgilendiriyor. Halen net bin 603 lira olan asgari ücret, artış oranı yüzde 20 yapılırsa bin 923 liraya; yüzde 25 yapılırsa 2 bin 3 liraya çıkacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE OLACAK?

Asgari geçim indirimi (AGİ) asgari ücrete göre belirleniyor. Ocak ayında uygulanacak asgari ücretin ne olacağı, tüm işçi ve memurların gelecek yıl boyunca alacağı asgari geçim indirimini de belirleyecek. Asgari ücretin son üç yıldır olduğu gibi yıllık belirlenmesi, işçi ve memurların daha yüksek AGİ almasını sağlarken, 6’şar aylık dönemler halinde artırılması AGİ’de kayıp yaratacak. Bu durumda çalışanlar yıl boyunca daha düşük AGİ alacaklar.

BORÇLANMAYI BU YIL YAPIN

Askerlik, yurt dışı ve doğum başta olmak üzere sosyal güvenlik borçlanmaları, borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanmakta olan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için bir günlük borçlanma primi 21.64 TL ile 162.36 TL arasında değişiyor. Tabandan yatırıldığında bir aylık borçlanma için bu yıl 649 lira ödemek gerekiyor.

Asgari ücret yüzde 20 oranında artırıldığında, bir çocuk için iki yıl doğum borçlanması yapan kadının ödemesi gereken tutar 15 bin 586 liradan 18 bin 703 liraya; yüzde 25 arttığında 19 bin 482 liraya çıkacak. Maliyet, 3 bin 117 lira ile 3 bin 896 lira arasında artacak.

Askerlik, yurt dışı, doğum gibi borçlanmaları bu yıl içinde gerçekleştirenler ise maliyet artışından etkilenmeyecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ ARTACAK

Herhangi bir işte çalışmayan, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanıyor. Bu yıl için 60.89 TL olan aylık GSS primi gelecek yıl, asgari ücret yüzde 20 artarsa 73 liraya, yüzde 25 artarsa 76 liraya çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞLARI YÜKSELECEK

İşsizlik maaşları, işçinin son dört aylık ücretinin ortalamasının yüzde 40’ı üzerinden yapılıyor. Bu yıl işsizlik maaşı en düşük 805, en yüksek bin 611 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücret yüzde 20 artarsa işsizlik maaşı 966 lira ile bin 933 lira arasına çıkacak.

ASGARİ ÜCRET MİLYONLARI HANGİ YOLLARDAN ETKİLEYECEK?

- İşçi ve işveren sosyal güvenlik primleri

- Bağ-Kur primleri

- Genel Sağlık Sigortası primi

- İşsizlik Sigortası primi

- Sosyal Güvenlik Destek Primi

- Kıdem tazminatı

- İhbar tazminatı

- Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezaları

- Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

- Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

- Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

- Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

- İsteğe bağlı sigorta primleri

- Taksici, dolmuşcu, rehber ve part - time çalışanların sigorta primleri

- İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

- Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

- Geçici işsizlik ödeneği

- İşsizlik maaşı

- Asgari geçim indirimi

- Evde bakım ücreti

- 65 yaş ve engelli aylığı

- Emekli aylıkları

- Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

- Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı

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