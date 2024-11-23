Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Ankara'daki basın temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

Hamas siyasi bürosunun Türkiye'ye taşınacağı iddialarıyla ilgili konuşan Fidan, "Hamas siyasi bürosu Türkiye'ye gelmiş değil. Ancak görünen o ki ABD'de Demokratlar giderayak Hamas'ın üstünde daha çok baskı kurmak istiyor" dedi.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararı hakkında da konuşan Fidan, "Mahkemenin tutuklama kararı çıkarması tarihi bir hadise" diye konuştu. Bakan Fidan, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasının ne olduğunun belirsiz olduğunu vurgularken, "ABD, Suriye'de YPG/PKK ile işbirliği yaptığı sürece Türkiye ile ilgili stratejik sorun alanı tabii ki devam edecektir" ifadesini kullandı.