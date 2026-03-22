Bakan Fidan, kritik isimlerle görüştü: Savaşın durdurulması ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeler kapsamında yoğun telefon diplomasisi yürüttü.

Diplomatik temaslar çerçevesinde Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ABD’li yetkililerle görüştü. Görüşmelerde, savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı.

Fidan ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle de temas kurdu. Bu görüşmelerde, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Fidan, telefon diplomasisi kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

