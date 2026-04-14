Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.

Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.