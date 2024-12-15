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        Haberler Gündem Güncel Bakan Göktaş: 16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş: 16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için, sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." dedi

        Giriş: 15.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:28
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        Bakan Göktaş: 16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz
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