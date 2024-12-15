Bakan Göktaş: 16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için, sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." dedi

Giriş: 15.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL