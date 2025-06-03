Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg HT - Habertürk ortak yayında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

- "Küresel resmi dikkate alarak yeni teşvik programı hazırladık."

- "Önceki teşvik programıyla 1.4 milyon ilave istihdam gerçekleştirildi."

- "Kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı, seçici teşvik dönemine giriyoruz."

- "Teşvik sistemimiz tamamen dijital ortamda takip ediliyor."

- "Yeni sistemde 11.5 ve 18.6 puan arasında yatırım yükünü Bakanlık olarak karşılayacağız."

- "Kalkınmada öncelikli bölgelerimiz için güçlü istihdam teşviklerini sürdüreceğiz."

- "Terörsüz Türkiye Planı kapsamında 81 ilde kalkınma hamlesi yapıyoruz."

- "Depremden yoğun olarak etkilenen şehirlerimizde 6. Bölge teşviklerini uygulayacağız."

- "9 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihracatı yapıyoruz, hedefimiz 30 milyar dolar."

- "Önümüzdeki dönemde yeni batarya teknolojilerini ülkemize kazandıracağız."

- "Teşvik sistemiyle yeni yatırım ihtiyacı kalmamış alanlar yerine dış ticaret açığını kapatacak alanlara odaklanacağız."

- "Çin'den sonra en fazla çeşitte ürünü en çok ülkeye sunabilen ülkeyiz."

- "Tekstil, hazır giyim, mobilya gibi sektörler bizim için çok önemli, çünkü emek yoğun sektörler."

- "30 milyar TL'lik KGF paketi bankaların kredi limitlerine dahil edilmeyecek."

- "Endüstriyel robot kullanımını 2030 yılında 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

- "Odağımız Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak ama bugün artık enflasyon küresel bir mesele."

- "Önümüzdeki dönemde KGF'de yeni adımlar atılmasını bekliyorum."

- "OSB'lerdeki yerleri dijital ortamda tahsislere açtık, 8 ayda 3.112 tahsis başvurusu oldu."