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Son dakika... Bakan Koca: Aşılar hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçlar anlık paylaşılacak

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Hakkaniyetle dağıtılacak. Aşı 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacaktır. Dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Son dakika haberleri

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur." dedi.

"Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır." diyen Koca, "Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir." dedi.

"Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır." diyen Koca, şunları belirtti:

"Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır.

Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir.

Bilim Kurulumuz Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek.

Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.

Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir."

Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır.

Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır."

Bakan Koca'dan yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

"KORUYUCU TEDBİRLERE GEÇMENİN İLK ADIMI"

Bir yılımızı kesintisiz olarak tüm dünyayı sarsan salgınla mücadele ederek geçirdik. Milletçe sıkı tedbirlere uyma, günlük yaşantımızdan, ihtiyaçlarımızdan sosyal ilişkilerimizden taviz vererek hayatımızı sürdürme çabası içinde olduk. Hastalıkla mücadele ile geçen bu dönemi geride bırakıp yeni yılla birlikte koruyucu önlemleri uygulamaya geçmenin hazırlığı içindeyiz. Sağlık Çalışanları Yılı olan 2021 yılına sağlık çalışanlarımızı aşılayarak başlayıp koruyucu tedbirlere geçmenin ilk adımını atacağız.

"SOĞUK ZİNCİRİN BOZULMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI"

Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı bugün ülkemize getirilerek Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin bozulmaması adına gerekli tüm tedbirler alınmış ve hiçbir sorun yaşanmamıştır. Bu sürecin başarıyla gerçekleştirilmesinde titiz çalışmaları ve zaman tanımaz destekleri için İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Türk Hava Yolları çalışanlarına ve Bakanlığımız personeline teşekkür ederim.

"BATARYALI SOĞUTUCULAR OLAN KANTEYNIRLARDA SAKLANDI"

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar, gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır. Ülkemize yıllardır temin edilen aşıların çoğu öncelikli kargo statüsünde olan bu tür konteynırlarla transfer edilmektedir.

"İLK BASAMAĞINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HUZUR EVLERİNDE OLANLAR"

Aşılarımız bu sabah erken saatlerde Esenboğa Havalimanına iniş yapmıştır. Aşılarımız buradan; sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilmiştir. Ürünler Bakanlığımızın deposuna geldiğinde bu sıcaklık kayıt edici cihazlar kontrol edilmiş ve sonrasında ürün kabulü yapılmıştır. Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir. Bu süreçte aşılar, Bakanlığımıza ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacaktır.
Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması Bilim Kurulumuzca belirlenmişti. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

"SÜREÇ YÖNETİMİ MOBİL UYGULAMA İLE DE OLABİLECEK"

Bilim Kurulumuz COVID-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır.

"EN KISA ZAMANDA ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMALAR YAPILACAK"

Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki iki haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir.

"DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP EDİLECEK"

Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır.

"PLAN DIŞINDA HİÇBİR ÖNCELİK TANINMAYACAK"

Vatandaşlarımız konumlarına göre risk sıralamasını web sitemizden takip edebilecektir. Aşı dağıtım ve uygulama sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Aşılama önceliğinde bilim kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama programımızın başlaması ile birlikte Ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır. Halk Sağlığının korunmasında tüm mevcudiyetimizi ortaya koyarak mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz.


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