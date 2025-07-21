Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den LGS tartışmalarına ilişkin açıklama - Haberler

        Bakan Tekin'den LGS tartışmalarına ilişkin açıklama

        "LGS'de şaibe" iddialarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sınav güvenliğiyle ilgili bütün tedbirlerin ÖSYM standartlarında alındığını belirterek, "Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin'den LGS tartışmalarına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "LGS'de şaibe" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tekin, (LGS tartışmaları) sınav güvenliğiyle ilgili bütün tedbirlerin ÖSYM standartlarında alındığını belirterek, "Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık" dedi.

        Bakan Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir.

        (LGS analiz raporu) Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz.

        REKLAM

        (Bir öğretmenin soru kitapçığını cep telefonuyla çekip paylaşması) O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor.

        29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda."

        MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
        MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        LGS açıklaması: 29 kişiye soruşturma açıldı
        LGS açıklaması: 29 kişiye soruşturma açıldı
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı