Bakan Tekin'den LGS tartışmalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "LGS'de şaibe" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, (LGS tartışmaları) sınav güvenliğiyle ilgili bütün tedbirlerin ÖSYM standartlarında alındığını belirterek, "Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık" dedi.

Bakan Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir.

(LGS analiz raporu) Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz.

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(Bir öğretmenin soru kitapçığını cep telefonuyla çekip paylaşması) O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor.

29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda."