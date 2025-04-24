Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen ve yine sınıfta kalan GSM operatörlerinin yetkilileriyle İstanbul'da toplantı gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Havacılık tarafında anlık uçuşların durdurulduğu ve pist kontrolleri sonrasında uçuşların devam ettirildiğini söyleyebilirim. Köprüler, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi yapılarda kontroller yapıldı. Marmaray’da sarı seviyeli ikaz durumuna geçildi. Sistemlerde bir hasar olmadı. Köprülerde herhangi bir problem olmadı.

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Çamlıca Kulesi en şiddetli hissedilen yapılardan bir tanesi oldu. Orada da bir hasar olmadı ancak tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı.

İletişim tarafına geldiğimiz zaman, dünden beri arkadaşlarımızla tüm sahayı kontrol ediyoruz.Bugün de BTK başkanımız ile Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom CEO’larımızla bir araya geldikOperatörlerin toplam İstanbul’da 20 bin adet baz istasyonu söz konusu, hiçbirinde kapsama problemi yaşamadık. Hepsi ayakta kaldığı halde nasıl sıkıntı yaşadık? Haberleşme kapasitemiz 2 buçuk kat fazla normalden. Dünkü depremlerde 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu