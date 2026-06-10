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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakanlık açıkladı! İzmir'de düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Bakanlık açıkladı! İzmir'de düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İzmir'de polis ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yunanistan'dan tekneyle uyuşturucu getirildiğinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        764 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi.

        Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli de yakalandı.

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        #İzmir
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