Bakanlık açıkladı! İzmir'de düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de polis ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yunanistan'dan tekneyle uyuşturucu getirildiğinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:42 Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi.
Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli de yakalandı.
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