Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı - haberler | Son dakika haberleri

        Başsavcılık, tutuklu İBB Medya AŞ Genel Müdürü Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

        Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, gözaltı sürecinde kendisine "çıplak arama" yapıldığını iddia etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada, işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çıplak arandığı iddiası yalanlandı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mart 2025'te verdiği kararla "rüşvet almak" suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker’in aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edildiği bildirildi.

        Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü tutuklu Türker'in "depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı" yönünde iddialara yer verildiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır.

        Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.

        Saat 18.01’de başlayan arama işlemi 18.02’de tamamlanmış; düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun ”herhangi bir zararının ya da şikâyetinin bulunmadığı” hususu açıkça tespit edilmiştir.

        Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker’in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Salon kapma savaşının tarafı değiliz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "CHP'de salon savaşının tarafı değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve ol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı