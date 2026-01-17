Bandırma, Pendik'i 4 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, evinde Atko Grup Pendikspor'u 4-1 yendi
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip farklı kazandı. Rakibini 4-1'lik skorla deviren Bandırma temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Bandırma ekibine galibiyeti getiren golleri; 40'ta Kehinde, 53 ve 68'de Tanque ile 57'de Amaral kaydetti. Pendikspor'un tek sayısını ise 65'te kendi kalesine Atınç Nukan attı.
Kehinde, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 30'a yükseltirken, zirve yarışında yara alan Pendikspor ise 38 puanda kaldı.