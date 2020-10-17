AA

Fransız medyası, dün başkent Paris'in Conflans Sainte-Honorine semtinde başı kesik halde bulunan öğretmenin ölümüyle ilgili olarak 9 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında, öğretmenin öğrencilerinden birinin babası ve dün polis tarafından vurularak öldürülen kişinin 6 aile üyesinin bulunduğu ifade edildi.

İDDİA, ÖLDÜRÜLEN KİŞİ OLAYIN FAALİ

AA'da yer alan habere göre polis kaynakları dün akşam öğretmenin cansız bedeninin yakınlarında elinde bıçak görülen ve silahla güvenlik güçlerini tehdit ederek kaçtıktan sonra polis tarafından vurulan kişinin olayın faili olduğunu belirtiyor.

ÇİRKİN KARİKATÜRLERİ ÖĞRENCİLERİNE GÖSTERDİ

Fransa hükümetinin öğretmenin cenazesi için resmi tören düzenleyeceği aktarıldı. Öğretmenin, ilkokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, öğrenci velilerinin tepkisini çektiği aktarılıyor.

ÇOCUK PORNOSUNDAN ŞİKAYET EDİLMİŞ

Müslüman öğrencilerinden ellerini kaldırarak öne çıkmalarını isteyerek ayrımcı bir tutum sergileyen öğretmenin ayrıca çocuk pornosuyla ilişkili olarak üstlerine şikayet edildiği dile getiriliyor.

MACRON, "İSLAMCI TERÖRİST SALDIRI" DEDİ

Olayla ilgili soruşturmayı Fransa Terörle Mücadele Savcılığı'nın devraldığı belirtiliyor. Soruşturma kapsamında, öğrenci velilerinden birinin öğretmenin eylemlerini uygunsuz olarak nitelediği ve üstlerine şikayet ettiği video inceleniyor.

Diğer yandan, dün akşam olay yerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayı "İslamcı terörist saldırı" olarak niteledi.