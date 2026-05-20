Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Batman merkezli 17 ilde 19,3 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 122 gözaltı

        Batman merkezli 17 ilde 19,3 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 122 gözaltı

        Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, yasa dışı gelirlerin farklı hesaplar ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        19,3 milyarlık operasyon: 122 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

        YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

        DHA'daki habere göre; Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların farklı hesaplara aktarıldıktan sonra kripto hesaplara yönlendirilerek akladığı tespit edildi.

        TAM 19,3 MİLYAR!

        İncelemede; 143 şüphelinin hesaplarında toplam 19 milyar 300 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        122 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonlarda şüphelilerden 122'si gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haluk Levent: Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz

        Haluk Levent: Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz

        #Batman
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Son derece endişe verici"
        "Son derece endişe verici"
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası