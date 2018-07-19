AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.
Hayati Yazıcı, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Hayati Yazıcı, bedelli askerliğe ilişkin olarak, "Bu bir sorun. Türkiye'nin gençleriyle ilgili. Askerlik vatan görevi. Yığın haline gelmiş temel bir sorun. Siyaset sorunlara karşın duyarsız kalamaz. Askerliği her Türk gencinin yapması gereken onurlu bir görev. Ancak gençlerimiz isteseler bile hemen askere gitmeleri mümkün değil. TSK'nın silah altına alacağı kadrosu belli. Yılda en fazla 350 bin kişi. Ancak askere gidememiş 5 milyon dolayında Türk genci var" dedi.
Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"3-5 yılda bir bu birikim oluyor. Bedelli askerlik talepleri geliyor. Adam iş kurmuş, iş edinmiş. Özelde kamuda çalışıyor. Askere ne zaman çağrılacağı konusunda beklenti içerisinde. Apar topar askere gitmesiyle işini kaybetme kaygısı var. İş kaybetmeyle ilgili kaygılar vardı."
28 GÜN KALACAK MI?
28 günlük temel eğitim hakkında konuşan Yazıcı, "28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur. Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.
KILIÇDAROĞLU VE CHP'LİLER İÇİN SUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunması hakkında konuşan Yazıcı şunları dile getirdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dava açması, Cumhurbaşkanlığından kaynaklanmıyor. Onlar eylem ve söylemlerinde Cumhurbaşkanı sıfatını kullanıyor. Eyleme bakın. Ne varsa canlı olarak, onları karikatürize etmiş, kafasını yerleştirmiş. Bu siyaset mi, bu edepsizlik, aymazlık. Bunu kullanacaksın. Bu suçu ve suçluyu övmektir. Bunun öznesi, hedefi konumunda kalan Cumhurbaşkanımız seyirci mi kalsın? Ağızlarına burunlarına sahip çıksınlar, çıkmazlarsa bedelini öderler."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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