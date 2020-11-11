Benzine zam göründü

Aşı haberleri sonrasında Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle benzine bu gece 19 kuruş zam göründü. Zammın, pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
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