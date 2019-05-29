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Son dakika: Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı!

Son dakika haberi Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli hoca, Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor

Abdullah Avcı

Son dakika haberine göre Beşiktaş ile Abdullah Avcı flörtünde sıcak gelişme yaşandı!

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Haberde Abdullah Avcı'nın, Başakşehir'le yollarını ayırmak için görüştüğü kaydedildi.

Süper Lig'de uzun süre lider bulunan Başakşehir, 33. haftadaki Galatasaray maçıyla şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptırmıştı. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Avcı ile görüştüğü bir süredir yazılırken Abdullah Avcı da geçen günlerde bir açıklama yapmış ve Beşiktaş'a yeşil ışık yakmıştı.

Kulübün hedefleri doğrultusunda Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Avcı, "Burası 12-13 senedir emek verdiğim yer olduğu için önce kulübümle görüşmem gerekiyor. Kulüple gelecekte ne olacak, hedeflerin ne olduğunu görüşmem gerekiyor. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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