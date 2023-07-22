Son dakika | Beşiktaş Ante Rebic için resmi teklifte bulundu
Transferde atağa kalkan Beşiktaş, Onana ve Amartey takviyelerinin ardından rotasını hücum hattına çevirdi. Siyah-beyazlılar, Hırvat yıldız Ante Rebic için Milan'a resmi teklifte bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya Onana, stopere ise Amartey takviyelerini yaparken, gözler şimdi hücum hattına çevrildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda, hem kanatta hem de forvette görev yapabilecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, eski gözdesi Ante Rebic'i yeniden gündemine aldı.
Beşiktaş'ın Milan'da forma giyen Hırvat yıldız için harekete geçtiği ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
beIN Sports'un haberne göre; siyah-beyazlı yönetim 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptı.
Milan henüz teklife yanıt vermezken, Rebic'in ise Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
31 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Ante Rebic, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkarken, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
ANTE REBIC KİMDİR?
Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Split, Hırvatistan'da dünyaya gelmiştir. Sol kanat ve forvette görev yapmaktadır. 185 cm boyundadır. 42 kez Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giymiştir.
29 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinin takımlarından NK Vinjani'de başlarken, daha sonra NK Imotski, RNK Split, Fiorentina, Leipzig, Verona, Eintracht Frankfurt ve Milan formalarını giydi.