eşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşını Vodafone Park'ta oynarken İspanyol golcü Alvaro Negredo kadroda bulunmuyor. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediğini daha önce açıkladığı İspanyol santrforun transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken sıcak bir gelişme yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre siyah-beyazlı ekibin geçen sene büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Alvaro Negredo, ülkesinin ekiplerinden Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapıyor. Tecrübeli golcü için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi.

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