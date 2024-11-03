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        Beşiktaş'ta sakatlık: Immobile

        Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:12
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        Beşiktaş'ta sakatlık: Immobile
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        Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumu için açıklamada bulundu.

        Siyah beyazlılar, yıldız ismin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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