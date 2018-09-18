Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Nasr, Beşiktaş'tan Alvaro Negredo'yu transfer ettiklerini açıkladı. İspanyol oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş da bir açıklama yaparak Negredo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.

Alvaro Negredo’ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

Beşiktaş, Negredo'yu geçtiğimiz sezon 2.5 milyon euro karşılığında Valencia'dan transfer etmişti. Negredo, Beşiktaş'ta 48 resmi maça çıktı ve 18 gol attı.

NEGREDO'DAN VEDA MESAJI!

Negredo, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulübe veda etti. Geçirdiği günler için teşekkür eden Negredo, "Buraya geldiğimden beri İstanbul’u siyah ve beyaz olarak biliyorum. Benim de bir tarafım hep öyle kalacak. " ifadelerini kullandı.

"Bir yıl kadar önce Beşiktaş, bu renkler için mücadele etme ve hayatımda gördüğüm en tutkulu liglerden birisini tanıma şansını vererek bana inandı. Tüm bu süre boyunca, iyi günde ve kötü günde bu büyük ailenin bir parçası gibi hissettim. İyisiyle kötüsüyle hiç unutamayacağım çok yoğun geçen aylar oldu. Şimdi, zaman elveda diyip yeni bir maceraya başlama zamanı. Fakat öncelikle bu süreç boyunca yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Tüm Beşiktaş taraftarına bana destekleri için teşekkür ediyorum. Yönetime bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma daha iyi bir futbolcu olmamda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Sonuncusu ve en önemlisi tüm kulüp çalışanlarına görümeyen emekleri için teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunların hiçbirisi gerçekleşemezdi.

Buraya geldiğimden beri İstanbul’u siyah ve beyaz olarak biliyorum. Benim de bir tarafım hep öyle kalacak.

Teşekkürler.

Alvaro Negredo"

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