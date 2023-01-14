Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve asbaşkan Emre Kocadağ'dan art arda transfer açıklamaları geldi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçının yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu. Güneş galibiyet ve transferle ilgili şunları söyledi:
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    "Sahaya kazanmak için çıktık. İyi bir takımla oynadık. Sahayı ve kanatları iyi kullanan bir takım. Maça 1-0 geride başladık. Arkadaşının hatasını, diğerlerinin gayreti kapattı."
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    "Bugün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Moral açısından bu galibiyet iyi oldu ama bu yeterli değil. Çok işimiz var. Gerilerdeyiz, savaşacağız."
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    Güneş, Vincent Aboubakar'ın transferiyle alakalı soruya ise, "Bilmiyorum. Yarın öbür gün bakacağız. Oyuncu gelirse çalıştırırız, giderse başarılar dileriz." yanıtını verdi.
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise galibiyet ve transferle ilgili şunları söyledi:

     
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    "Uzun zamandır hasret kaldığımız bir son dakika golüyle galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ahmet Çalık'a tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin her yerinden otobüslerle, Beşiktaş'ı desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kez daha Beşiktaşlılığın ne olduğunu, sıralamayla alakalı olmadığını bir kez daha gösterdiler. Daha ligin ortasında, özellikle sosyal medyada Beşiktaş üzerinden negatif algı yaratmaya çalışanlara örnek olur taraftarlarımızın Beşiktaş duruşu ve sahiplenişi."
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    UZATMA TEPKİSİ

    "Maç için çok mutluyuz. Söylemeden geçemeyeceğim ilk yarıda 3, ikinci yarıda 4 dakika uzatma oldu. Bazı planlar, bazı düşünceler yapılıyor olabilir ama Allah'ın da bir planı var. 4 dakika uzatma verildi, 4. dakikada gol geldi. Bu planlardan vazgeçsinler. 2 haftadır 15-20 dakika uzayan maçlar, Beşiktaş mağlupken 3, berabereyken 4 dakika uzatılıyor."
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    WEGHORST SÖZLERİ

    "Weghorst ile ayrılık yaşadık. Çıkış maddesi yok. Kiralık olarak bize katılmıştı. Daha sonra Manchester United'dan teklif alıyor kulübü, bize aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Biz kendisine bonservisini almak istediğimizi söyledik. Kendisi olayın maddiyatla alakalı olmadığını bize bildirdi. Konya'ya gelmesini de teklif ettik, yeni bir oyuncu gelene kadar kalmasını da teklif ettik ama kabul etmedi. Oyuncuyu zorla tutup faydalanamamak Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. 3.5 milyon euro'ya bir katkı yaparak, Beşiktaş'tan gitti. Alacaklarını da bıraktı bir kısmını."
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    ABOUBAKAR...

    "Weghorst gitti. Son 2 senedir yaptığımız transferler ortada. Birçok yıldızı kazandırdık. Taraftarımızın şüphesi olmasın. Gidenin yeri dolacak. Aboubakar'ın çok büyük hizmetleri oldu. Gündemimizde. Sözleşmesi devam ediyor. Oradaki durumu netleşince bakacağız"
  • Son dakika! Beşiktaş transfer açıklaması: Aboubakar ve Boupendza...

    BOUPENDZA...

    "Boupendza da listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış ve başarılı olmuş bir oyuncu. Birkaç oyuncu var listemizde. Başka bölgeler için de. 3 bölgeye transfer düşünüyoruz. Öncelikli hedefi hocanın, olan oyuncuların performansını yukarıya çekmek. Bizim ihtiyacımız olan bir çıkıştı. Bu galibiyet serilerine devam edersek, bence takım da motivasyonu yakalayacak.Henüz resmi bir teklif yok."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.