WEGHORST SÖZLERİ

"Weghorst ile ayrılık yaşadık. Çıkış maddesi yok. Kiralık olarak bize katılmıştı. Daha sonra Manchester United'dan teklif alıyor kulübü, bize aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Biz kendisine bonservisini almak istediğimizi söyledik. Kendisi olayın maddiyatla alakalı olmadığını bize bildirdi. Konya'ya gelmesini de teklif ettik, yeni bir oyuncu gelene kadar kalmasını da teklif ettik ama kabul etmedi. Oyuncuyu zorla tutup faydalanamamak Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. 3.5 milyon euro'ya bir katkı yaparak, Beşiktaş'tan gitti. Alacaklarını da bıraktı bir kısmını."