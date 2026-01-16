Habertürk
        Beşiktaş transfer haberi - Agbadou ve Jörgensen'de son düzlük! - Futbol Haberleri

        Agbadou ve Jörgensen'de son düzlük!

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou ve Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, iki isim için de mutlu sona çok yaklaştı.

        Giriş: 16.01.2026 - 12:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:55
        1

        Beşiktaş, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou ve Chelsea forması giyen Filip Jörgensen'in transferi için sona yaklaşıyor.

        2

        Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iki transfer için son düzlüğe girildiği belirtildi.

        3

        Bir süredir Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için pazarlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, teklifini biraz daha artırıp bekleyişe geçmişti.

        4

        İngiliz ekibi ile pazarlıkların artık son noktaya geldiği aktarılırken transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor. Beşiktaş'ın daha önce Fildişili oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştı.

        5

        Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı.

        6

        JORGENSEN İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

        Siyah-beyazlılar, kale için uzun süredir gündeminde olan Filip Jörgensen'e vize çıkması için yerinin dolmasını beklerken Chelsea, Bolton'da kiralık oynayan kalecisi Teddy Sharman-Lowe'u geri çağırdı.

        7

        Kurallar gereği en fazla 6 futbolcusunu kiralık gönderebilen Maviler'in bu engeli de Strasbourg'ta kiralık oynayan Kendry Paez'i, Ipswich Town'a satarak aşması bekleniyor.

        8

        Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Chelsea kontenjanda yer açacak, böylece Jörgensen'in Beşiktaş'a transferi önündeki engeller kalkmış olacak.

        9

        Beşiktaş, 23 yaşındaki kaleciyi 1.5 yıllığına kiralamak istese de Premier Lig ekibinin ısrarı üzerine 6 ayı kabul etti.

        10

        Jörgensen ile yaptığı görüşmelerde anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, Chelsea'den artık onayı bekliyor.

        11

        Jörgensen için yapılacak sözleşmeye de 20 milyon Euro'luk opsiyon maddesi koyulacağı belirtildi.

        12

        Danimarkalı eldiven bu sezon Chelsea formasıyla 7 maçta görev alırken, kalesinde 10 gol gördü.

