Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece yapılan telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "İki lider Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini giderme konusunda uzlaştı" denildi.

Açıklamada, iki liderin ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi hakkında da değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.