İstanbul’un Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Beyoğlu Kasımpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, çevrede bulunan bazı kişilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.