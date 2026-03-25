        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bıçaklı saldırıda öldürülen Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı!

        Bıçaklı saldırıda öldürülen Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı!

        İstanbul Kadıköy'de, bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Minguzzi'nin annesine tehditte tutuklama!
        Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurarak, sosyal medyada çeşitli hesaplardan tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli M.E.U'nun (34) Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmada Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edilmiş, Yalova'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirilmişti.

