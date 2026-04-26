Bilecik'te kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Adrese gelen ekipler, şahsın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini değerlendirdi
Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:48
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
KOMŞULARI POLİSE BİLDİRDİ
AA'daki habere göre olay; Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana geldi. Alzheimer hastası annesiyle yaşayan Murat Akkoç'tan (35) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkoç’un hayatını kaybettiğini belirledi.
10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ
Yapılan ilk incelemelerde Akkoç'un yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi.
Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Akkoç’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
