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Doğal gaz sayaç bağlantısı tesisatçıya ödenecek, bedel pazarlıkla belirlenebilecek

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarıldı. Böylece bu bedeller gaz dağıtım şirketine ödenmeyecek ve fiyat abone ile iç tesisat şirketleri arasında yapılacak anlaşmayla belirlenecek.

13.10.2018 - 10:24 | Güncelleme:  AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin abonelerden sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri talep etmesi uygulamasına son verildi.

EPDK yetkilileri, aboneliğin yapılması sırasında bağlantı malzemeleri ve montaj için belli bir bedelin gerekli olduğunu ancak bu miktarın artık doğal gaz dağıtım şirketlerine değil, iç tesisatı yapan şirketlere ödeneceğinin bilgisini verdi.

PAZARLIK OLANAĞI GELDİ

Ödenecek miktarın da yine iç tesisat şirketleriyle yapılacak pazarlıkla belirleneceğini bildiren yetkililer, hiç ödememe gibi bir uygulamanın malzeme ve montaj giderleri nedeniyle olamayacağını ancak pazarlık sonucunda daha önce ödenen miktarlarla kıyaslandığında daha uygun fiyatlı bir ödemenin yapılabileceğine dikkati çekti.

Bugün Resmi Gazete'de yapılan değişiklikle abone bağlantı bedeli tanımı değiştirilerek, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen bedel kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarılmıştı.

Abone bağlantı bedeli, doğalgaz şirketi ile abone arasındaki bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil ediliyor ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılmıyor.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamıyor ancak yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi kişi veya şirketler tarafından karşılanıyor.

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Yorumlar 4
  • Misafir 2 saat önce
    darısı elektrige gelsin. istemiyorum 25 tl baklatı bedeli odemek. daha 5 gun once faturaya yansıtılar be
  • Misafir 2 saat önce
    her ay sayac değiştiriyoruz zaten:))
  • Misafir 2 saat önce
    Pek elektrikteki dağıtım bedeli,sayaç okuma bedeli,kaçak bedeli ne olacak EYYY EPDK
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