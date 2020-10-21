Reuters

Birleşmiş Milletler'den Cenevre'de devam eden Libya'da siyasi müzakerelere ilişkin bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada "Libya'da doğu ve batı yönetimleri, cephe hattında sükunetin korunması ve askeri gerilimin tırmanmasının önlenmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tarafların, başkent Trablus ve Bingazi arasındaki uçuşları bu hafta sonunda tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.

Aynı zamanda kara yolları ve geçişlerin de açılacağı belirtildi.