BM'den OHAL çağrısı! 0:00 / 0:00

İHA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres küresel ısınma nedeniyle bütün ülkelere iklim olağanüstü hali ( OHAL) ilan etmeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres küresel ısınmaya konusunda yeni gelişmeleri paylaşarak, dünya genelinde iklim olağanüstü hali ilan edilmesi çağrısında bulundu.

"OHAL karbon seviyesi nötr olana kadar devam etmeli" diyerek, dünya çapındaki tüm liderlere seslenen Guterres, "Karbondioksit seviyeleri rekor seviyede. Sanayi devrimi öncesine göre 1.2 derece daha sıcak. Bu gidişatı değiştirmezsek, yaşadığımız yüzyılda 3 dereceden fazla sıcaklık seviyesine ulaşabiliriz" dedi.

Guterres, son gelişmeler kapsamında uyarıda bulunarak, "Dramatik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu hala inkar edebilecek kimse var mı" diye sordu.

Bazı ülkelerin riskleri gördüklerini vurgulayan Guterres, yaklaşık 38 ülkenin iklim OHAL’i ilan ettiğini söyledi. Guterres, diğer tüm ülkelerin aynı şey yapmaları gerektiğini kaydetti.