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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik her an harekât yapılabileceğini açıklamasının ardından Türkiye-Suriye sınırındaki hareketlilik devam ediyor. Olası bir Menbiç harekâtına 15 bin savaşçı ile destek vereceğini açıklayan Suriye Ulusal Ordusu bünyesindeki ÖSO, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
TEL ABYAD SINIRINDA HAREKET
İHA'da yer alan habere göre Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Menbiç ile Telabyad arasında bulunan bir bölgede dün toplanmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin Hol Kapısı denilen bir bölgede çekildiği belirtilirken, görüntülerde yüzlerce ÖSO askeri ile araçları yer aldı. Tel Abyad sınırındaki hareketliliğin bu sabah da devam ettiği öğrenildi.
EĞİTİME DEVAM ETTİLER
ÖSO içinde yer alan ve 'Özel Kuvvetler' olarak yetiştirilen Hamza Tugayları bünyesindeki askerlerin ise düzenli ordu görünümü dikkatlerden kaçmadı. Yeni kamuflajları ve bordo berelerinin yanı sıra postalından palaskasına kadar büyük bir değişim gösteren ÖSO askerlerinin birçoğunun sakallarını da kısalttığı görüldü. Sürekli eğitim alan Hamza Tugayları'nın Tel Abyad sınırda da eğitime devam ettiği objektiflere yansıdı.
7 YIL ÖNCE KURULMUŞTU
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),29 Temmuz 2011 tarihinde Riyad el-Esad liderliğinde Suriye Ulusal Konseyi'ne bağlı olarak kurulmuştu. Suriye Arap Cumhuriyeti'ni ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek için silahlı mücadeleden yana olduğunu açıklamıştı.
ÖSO'ya bağlı üyelerin geneli, Beşar Esad'a bağlı Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan asker ve subaylardan oluştu. ÖSO'nun da içinde olduğu Suriye Ulusal Ordusu'nun ne kadar üyesi olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, kendileri tarafından internet üzerinden yapılan açıklamada üye sayısı 40 bin olarak ifade edilmektedir.
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