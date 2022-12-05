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Bu hafta beklenen hava durumu: Sis ve pus yoğun, hava sakin

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta beklenen hava tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde sis ve pus hadisesinin yoğun olarak görülmesi tahmin edilirken, genel olarak sakin bir hava bekleniyor

Son dakika hava durumu: Sis ve pus yoğun, hava sakin! İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Bu hafta beklenen hava durumu: Sis ve pus yoğun, hava sakin
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Güneşi pek göremediğimiz bir hafta geçirdik, Türkiye genelinde sonbahar bulutları ülkeyi kapattı ve kombiler açtırdı. Marmara’da bu hafta çarşamba gününden itibaren güneşi daha uzun görür ve biraz ısınırız. Hafta sonu yaklaştıkça hakim rüzgar olacak lodos havayı Akdeniz, Ege ve Marmara’da 4-5°C kadar ısıtırken, Anadolu’da gece ayazını yumuşatacak.

Yer seviyesine yakın bulutlar sebebiyle ısı enerjisi toplayamayan karalar, gece iyice soğuduktan sonra üzerindeki havayı da soğutuyor. Sonbahar mevsiminde sık gördüğümüz bu sıcaklık farkının yardımıyla sis ve pus oluşuyor. Salı sabahı Ege’nin iç kesimlerinde geniş bir alanda ve İç Anadolu genelinde sis ve pus oluşabilir. Sabah yolculuk yapanlar bu sis yüzünden düşen görüş mesafesinde zor yolculuklara ve daha kaygan hale gelen zemine hazırlıklı olmalı.

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Gelecek 5 günün havasında bir sakinlik, uyarısız bir hafta görüntüsü var. Kış yağışları ve kar henüz batı bölgelerde kendini göstermiyor. 14-15 Aralık’a kadar olan görüntüde örneğin İstanbul’da kar yağması çok düşük bir ihtimal, Aralık ayının önemli kısmı mevsim ortalamalarında sıcaklıklarla ve zaman zaman yağmurlu havayla geçecek.

Yine de kış yeni başladı ve olgunlaştığı dönemlerde kar yağışlarından söz edebiliriz. Bugünlerde su havzalarımıza düşen her yağmur damlası değerini korumaya devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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