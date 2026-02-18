Burdur'da otomobille çarpışan motosiklette yolcu konumundaki 28 yaşındaki genç 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

İHA'nın haberine göre olay; 12 Şubat akşam saatlerinde Yeni Mahalle Meteoroloji Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki otomobil ile M.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Can Sır (28) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Can Sır, 5 gün sonra burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sır'ın cenazesi memleketi Yeşilova ilçesi Örencik köyünde gözyaşları ile toprağa verildi.