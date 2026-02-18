Burdur'da kazada ağır yaralanan genç 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Burdur'da bir trafik kazası meydana geldi. Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 28 yaşındaki Can Sır, ağır yaralandı. Sır, 5 gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
İHA'nın haberine göre olay; 12 Şubat akşam saatlerinde Yeni Mahalle Meteoroloji Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki otomobil ile M.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Can Sır (28) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Can Sır, 5 gün sonra burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sır'ın cenazesi memleketi Yeşilova ilçesi Örencik köyünde gözyaşları ile toprağa verildi.