Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Burdur'da kazada ağır yaralanan genç 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Burdur'da kazada ağır yaralanan genç 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Burdur'da bir trafik kazası meydana geldi. Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 28 yaşındaki Can Sır, ağır yaralandı. Sır, 5 gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 16:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da otomobille çarpışan motosiklette yolcu konumundaki 28 yaşındaki genç 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

        İHA'nın haberine göre olay; 12 Şubat akşam saatlerinde Yeni Mahalle Meteoroloji Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki otomobil ile M.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Can Sır (28) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ağır yaralanan Can Sır, 5 gün sonra burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sır'ın cenazesi memleketi Yeşilova ilçesi Örencik köyünde gözyaşları ile toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıklıyor. Kurtulmuş, "Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz" dedi.

        #Son dakika haberler
        #Burdur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"