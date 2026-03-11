Burdur’da kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Burdur-Antalya karayolunda levhaya çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Bartu Efe Zengin ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Zengin, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Burdur’un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki levhaya çaptığı kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
YOL KENARINDAKİ LEVHAYA ÇARPTI
İHA'nın haberine göre kaza; 28 Şubat'ta Burdur-Antalya karayolu Susuz Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu Efe Zengin (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan levhaya çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
10 gün süren tedavisinin ardından Zengin kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.