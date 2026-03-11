Canlı
        Son dakika: Burdur'da kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Burdur’da kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Burdur-Antalya karayolunda levhaya çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Bartu Efe Zengin ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Zengin, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:19
        21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Burdur’un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki levhaya çaptığı kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        YOL KENARINDAKİ LEVHAYA ÇARPTI

        İHA'nın haberine göre kaza; 28 Şubat'ta Burdur-Antalya karayolu Susuz Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartu Efe Zengin (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan levhaya çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        10 gün süren tedavisinin ardından Zengin kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        IBANını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

        Kırklarelinde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBANını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi. (AA) 

