Bursa'da dere yatağında bir kişi ölü bulundu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin dere yatağında cansız bedeni bulundu.
VATANDAŞ İHBARI ÜZERİNE POLİS SEVK EDİLDİ
AA'nın haberine göre Selimzade Mahallesinden geçen Gökdere Deresi yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ
İtfaiye merdiveniyle dere yatağına giren ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.