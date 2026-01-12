Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da dere yatağında bir kişi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin dere yatağında cansız bedeni bulundu

        Giriş: 12.01.2026 - 15:57 Güncelleme: 12.01.2026 - 16:07
        Dere yatağında cansız bedeni bulundu
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişinin dere yatağında cansız bedeni bulundu.

        VATANDAŞ İHBARI ÜZERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

        AA'nın haberine göre Selimzade Mahallesinden geçen Gökdere Deresi yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

        ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

        İtfaiye merdiveniyle dere yatağına giren ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 8 Ocak 2026 (Halep'teki Çatışmalarda Son Durum Ne?)

        Habertürk Ekibi Halep'te: Halep'in merkezinde çatışmalar sürüyor. YPG'ye Halep'te nokta operasyon: Halep'te gerilim düşüyor mu? ABD'de polis şiddetine tepki yükseliyor: Trump polis şiddeti için ne dedi? Halep'teki çatışmalarda son durum ne? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
