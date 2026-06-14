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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da firariden şok eden savunma: Yakalanınca "çalsaydınız açardım" dedi | Son dakika haberleri

        Bursa'da firariden şok eden savunma: Yakalanınca "çalsaydınız açardım" dedi

        Bursa'da "kasten öldürme" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü C.S., saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Saatlerce kapıyı açmayınca özel harekat polislerinin koçbaşıyla içeri girdiği zanlı, gözaltına alınırken "Kapıyı çalsaydınız açardım" diyerek dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çalsaydınız açardım" savunması

        Bursa'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı. Teslim olmamakta direnen şüphelinin bulunduğu ev, özel harekat polislerinin desteğiyle koçbaşı kullanılarak açıldı. Gözaltına alınan zanlının, "Kapıyı çalsaydınız açardım" sözleri ise "pes" dedirtti.

        ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre; Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri tarafından aranan suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.‘nin Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

        KAPIYI KIRARAK GİRDİLER

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi teslim olması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çağrılara rağmen kapıyı açmayan firari hükümlü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalar süren bekleyişin ardından bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon kapsamında koçbaşıyla kapı kırılarak içeri girildi.

        ŞOK EDEN SAVUNMA

        Polis ekiplerinin eve girmesiyle birlikte şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, operasyon anları basın mensuplarının kameralarına yansırken, saatlerce kapıyı açmayarak ekiplere direnen zanlı gözaltına alınırken, "Niye kapıyı çalmıyorsunuz? Çalsanız kapıyı açardım, sabah kimlik kontrolüne girdim evine git dediler" şeklindeki sözleriyle ekipleri kandırmaya çalıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

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