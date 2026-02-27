Bursa'da gece saatlerinde metroda kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Seyir halindeki metro vagonunda bulunan iki gencin, çevredekileri rahatsız eden sıra dışı hareketler yaptığı anlar kameralara yansıdı.

METRO İÇİNDE TAKLA ATMAYA ÇALIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.00 sıralarında Bursa'da hizmet veren BursaRay seferlerinden birinde yaşandı. Yolcu sayısının az olmasını fırsat bilen gençlerin, metro içerisinde takla atmaya çalıştığı ve kontrolsüz hareketler sergilediği görüldü.

O ANLAR BAŞKA BİRİNİN KAMERASINA YANSIDI

Vagonda bulunan diğer yolcuların tedirgin olduğu anlar dikkat çekerken, yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde gençlerin tehlikeli ve anlamsız hareketleri net şekilde yer aldı.