Bursa'da trafikte tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralarda
Bursa'da "yol verme" tartışması nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga anları kameralara yansıdı. Tarafların havada tekme atarak birbirine saldırdığı olayda, kavgayı yoldan geçen bir kurye ayırdı
Bursa'da iki sürücü arasında "yol verme" tartışması nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirine tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansırken, kavgayı yoldan geçen kurye ayırdı.
İHA'daki habere göre; Bursa-İzmir yolu üzerinde "yol verme" meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.
TEKMELERLE KAVGA ETTİLER
Araçlarından inen taraflar birbirlerine havada attıkları tekmelerle saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.