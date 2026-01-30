Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da trafikte tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralarda | Son dakika haberleri

        Bursa'da trafikte tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralarda

        Bursa'da "yol verme" tartışması nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga anları kameralara yansıdı. Tarafların havada tekme atarak birbirine saldırdığı olayda, kavgayı yoldan geçen bir kurye ayırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:55
        Bursa'da iki sürücü arasında "yol verme" tartışması nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirine tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansırken, kavgayı yoldan geçen kurye ayırdı.

        İHA'daki habere göre; Bursa-İzmir yolu üzerinde "yol verme" meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.

        TEKMELERLE KAVGA ETTİLER

        Araçlarından inen taraflar birbirlerine havada attıkları tekmelerle saldırdı.

        O ANLAR KAMERADA

        Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #Bursa
