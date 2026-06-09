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        Bursa merkezli 4 ilde operasyon: 52 gözaltı kararı

        Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 52 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        4 ilde operasyon: 52 gözaltı kararı

        Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu madde getirerek sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapıldı. Helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

        Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada operasyonun devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Başsavcılığımızca göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımızı açıkladığımız 'sıfır tolerans' uygulaması tavizsiz devam ettirilerek Orhangazi'mizde yaşayan gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir."

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