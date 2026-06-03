Bursa’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 60 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor
Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:38 Güncelleme:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 70 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli, gözaltına alındı.
70 ADRESE OPERASYON
DHA'daki habere göre; Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma kapsamında, sabah saatlerinde İnegöl ilçesinde yaklaşık 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 500 jandarma personeli katıldı.
60 KİŞİYE GÖZALTI
Adreslerde yapılan aramalarda evler ve eklentileri detaylı şekilde incelenirken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 60 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
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