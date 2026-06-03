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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bursa’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 60 gözaltı

        Bursa’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 60 gözaltı

        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde 70 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli, gözaltına alındı.

        70 ADRESE OPERASYON

        DHA'daki habere göre; Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma kapsamında, sabah saatlerinde İnegöl ilçesinde yaklaşık 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 500 jandarma personeli katıldı.

        60 KİŞİYE GÖZALTI

        Adreslerde yapılan aramalarda evler ve eklentileri detaylı şekilde incelenirken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 60 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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