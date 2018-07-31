Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, İstanbul-Maslak'ta gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinin başkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından da başkanlar önemli açıklamalar yaptı. Hem Beşiktaş hem de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Fikret Orman, tarihi kararlar almanın arifesinde olduğunu vurgulayarak tüm kulüplerin uyum içerisinde çalışma arzusunun bulunduğunu söyledi. Bursaspor Başkanı Ali Ay da Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan kalecileri Harun Tekin'le ilgili olarak yöneltilen soruyu yanıtladı.

BaşkanAy, Harun Tekin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili yöneltilen soruyu yanıtladı ve "Fikret Orman ile aramızda bir konuşma geçti. Karşılıklı olarak değerlendirip bakacağız. Ben kiralık olarak değil bonservisiyle vermek istiyorum. Fikret Başkan, 'Ne düşünüyorsun?' dedi, gerekenleri söyledim. Takas yok, takasa karşıyım. İki taraf da düşünecek ve ona göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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