Büyükçekmece'de orman yangını çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Giriş: 26.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:51
Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.