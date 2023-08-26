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        Haberler Gündem Son dakika: Büyükçekmece'de orman yangını çıktı

        Büyükçekmece'de orman yangını çıktı

        İstanbul Büyükçekmece'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:51
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        Büyükçekmece'de orman yangını
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        Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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