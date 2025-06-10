Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesinde Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında verdiği beyanlardan dolayı Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada; “suç örgütü kurmak, yönetmek”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek”, “mal varlığı değerlerini aklamak”, “vergi usul kanununa muhalefet etmek” suçlarından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, Aktaş’ın etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Aktaş’ın etkin pişmanlık ifadesinde Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında bazı beyanlarda bulunduğu, savcılığın da bunun üzerine araştırma yaptığı kaydedildi. Açıklamada, araştırma sonucunda Cafer Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunulduğu anlatıldı. Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Mahiroğlu’nun yurt dışında olduğu belirtilen savcılık açıklamasında, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.